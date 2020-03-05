韓國新冠肺炎病例已突破5,500例。

韓國今（5）日宣布，昨（4）日單日激增438確診病例，累計境內共5,766人感染新冠肺炎，死亡人數上升至35人。此外，韓國全國多個地方都爆出大規模感染。

韓聯社報導，韓國中央防疫對策本部今日宣布，韓國境內昨日單日一共新增438確診病例，累計境內共5,766人感染新冠肺炎。此外，昨天又增加3名死亡病例，累計共35人死於新冠肺炎。

截至4日凌晨0時，韓國境內一共5,328人感染新冠肺炎。

新增病例中，320例發生在大邱，87例在慶尚北道，首爾再新增4起病例。目前，韓國境內約60%確診病例都和大邱市的新天地教會有關。

韓聯社報導，韓國中央防疫對策本部部長鄭銀敬昨日表示，韓國境內新型冠狀病毒確診病例中，65.6%和集體感染有關。根據統計數據，全國多個地方都出現大規模感染情形，除了大邱市新天地教會導致逾2,500人確診外，國人喜愛旅遊的釜山市也爆發教會集體感染，造成33人確診；首爾一棟住商混合大樓也有一名管理人員確診，導致另外11人感染。

(中時電子報)