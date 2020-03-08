全台規模最大海砂屋-台北市松山區「延壽國宅」終於整合成功了，負責都更實施者的中華工程（2515）今（8）日表示，受惠台北市府都更充份展現公權力所賜，「延壽國宅」都更案再傳捷報，最新進度是I區「卡關」多年的未同意戶2戶，已於三月初整合成功，將正式揮別30年海砂屋夢靨，預計3～4月擇期拆除改建，走完最後一哩路。

中華工程發言人協理程安慈今天表示，被稱為全台最大海砂屋社區「延壽國宅」丙標，其中的延壽I區是中華工程在民生社區執行都更成功的第三號代表作，原住戶共有203戶，基地面積約1,500坪，在樹木青翠繁茂的民生社區，實屬難得的珍貴大街廓基地。

中華工程推動都更長達8年之久，於2019年經北市府核定相關都市更新程序，但當時仍有極少數的住戶經過長期溝通後仍未同意，中華工程遂向臺北市政府提出代為拆除之申請，經過相關法定協調程序未果後，臺北市政府立即召開專案小組審議，並決議住戶須於所訂期限完成搬遷作業，屆期未搬遷者將依《都更條例第57條》規定由主管機關代為拆除。

經中華工程及部分住戶表示，市府雖已決議展現都更公權力，但彭副市長及都市發展局黃局長仍積極召開專案會議加速本案的推動，都更處處長、科長、股長等長官更多次親力親為的實地拜訪未同意戶，以真誠磋商的態度向未同意戶仔細說明都更權益的合理性，並表達北市府貫徹都更公權力的決心與期程，協助實施者與未同意戶溝通，終獲未同意戶首肯同意配合參與，完成都市更新整合的最後一哩路。

中工表示，全案住戶皆如期於日前全數完成搬遷點交作業，全體住戶與實施者中華工程非常感謝北市府團隊大力協助民間推動都市更新，讓全體住戶終於盼得改建曙光，實踐真正的都更正義，這是個眾志成城的集體成就，也是居民對都市更新永不放棄的故事。

中華工程表示，新建工程將立即展開，預計3年可完工，將成為民生社區住宅建築中最高的24層鋼骨住宅地標大樓。另外第四號代表作延壽J區基地更高達3,000餘坪，也已進入到都更的最後程序，中華工程會持續努力，與延壽國宅住戶一起共同打拚，完成告別海砂屋、都市更新的使命。

(工商 )