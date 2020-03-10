世界衛生組織(WHO)總幹事譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)在9日的媒體通報會上指出，新冠病毒(COVID-19)已在多個國家立足，大流行的威脅已變得非常真實，這可能是歷史上第一次可以控制的大流行病，但政府、企業、社區、家庭和個人做出的決定能夠影響這一流行病的發展軌跡。

據世衛組織在官網刊出的媒體通報會記錄，突發衛生事件規劃執行主任萊恩(Mike Ryan)博士對此進一步解釋說：「我們已經非常接近一個臨界點，將會有更多的國家受到疫情影響。到那時，疫情將無處不在。有一種說法認為，疫情會一直存在，很多老年人將因而死亡，目前應該努力減少死亡率，然後等待有效的疫苗出現。面對2019冠狀病毒病，我們應該轉而採取防控策略，而不是緩解最壞的影響。」

世界專家萊恩博士說，未來還會有更多國家受到新冠疫情影響，到那時，疫情將無處不在。（圖／WHO)

萊恩博士說，如果沒有控制疾病流行的能力，亦無法採取有效措施來阻止病毒傳播，那就只好盡力降低病毒所造成的影響。但這次的防控策顯示我們具備防控的能力，而且能將防控和降低影響兩項措施雙管齊下。

譚德塞則指出，「大流行疾病並不代表要放棄對抗並與病毒共存，這次可能成為大流行病，但並非束手無策，我們是可以遏制疫情的。」他強調，通過果斷的早期行動，可以減緩病毒的傳播速度，防止感染擴大。而且大多數感染者都會康復，目前中國大陸的8萬例病例中，超過70%的患者已經康復並出院。

通報會上，譚德塞介紹世衛組織發佈最新疫情應對指南，並指稱應對指南所建議的措施已在許多國家施行並具有成效。同時世衛組織網站詳細介紹了各國在特定情況下應採取的具體行動，以及世衛組織向世界各國提供個人防護裝備與實驗室用品，並與聯合國系統的同僚們合作，支援各國制定防範和應對計畫。

(中時電子報)