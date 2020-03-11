資深媒體人陳東豪開酸。(取自陳東豪臉書)

20200311中天新聞 民眾黨爆不倫戀！ 張益贍、蔡宜芳滑進摩鐵三小時

民眾黨新秀、有F奶爆乳甜姐兒之稱的蔡宜芳，今(11日)被《周刊王》踢爆與柯文哲已婚心腹、民眾黨中央委員張益贍，無懼19歲年齡差，大搞不倫戀情！兩人宛如熱戀中的情侶，一個禮拜3度幽會，還在摩鐵待好待滿3小時。更扯的是，兩人第一時間都聲稱是在摩鐵開會、討論公事，超瞎理由連資深媒體人陳東豪也看不下去，在臉書11字開酸！

蔡宜芳、張益贍不倫戀被踢爆，兩人第一時間還矢口否認，男的聲稱是討論公事，女的則回應曾一起摩鐵開會，理由瞎到只有蔡宜芳的爸爸、高雄市鹽埕區中原里里長蔡崇銘相信，向媒體表示會勸女兒檢討自己，以後若要談公事不要去會引發爭議的地方。

不過名嘴陳東豪也率先在臉書開酸，「上摩鐵談公事，金句啊！」短短11字吸引網友爭相留言「公佈會議紀錄」、「談的都是個人衛生保健的事，也沒有錯啊」、「要公開透明啊！人民有知的權力」、「極樂台民黨，歡樂無法擋？」。

(中時電子報)