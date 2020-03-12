為防止媒體「堵麥」傳染疫病，立法院12日在平日立委受訪的大地圖走道區架設單支麥克風，讓立委與媒體記者間保持距離，不用再貼身採訪。（姚志平攝）

因應新冠肺炎疫情升溫，立法院今公布疫情期間媒體採訪調整措施，除原已實施的指定開放出入口量體溫、酒精乾洗手外，院內規劃8處定點採訪區，設置麥克風架及音箱收音等設備，並與受訪者保持1公尺以上距離，避免於定點採訪區以外堵麥採訪。此外，進入各委員會會議室採訪時時，建議配戴口罩、使用乾洗手、登記姓名後進入，惟非必要請勿走動採訪，儘量於會議室內之指定媒體區域現場狀況保持距離入座。

立法院為保障委員及與會首長健康及安全，配合「中央流行疫情指揮中心記者會辦理方法調整方案」，今公布立院新冠肺炎期間防疫措施，包括加強院內定點採訪區設備、院內其他地點建議避免堵麥、加強各會議場所室內通風換氣設備、工作中出現不適症狀立即通報醫護室協助就醫等5項措施。

立法院指出，媒體進入立法院時請於指定出入口量體溫、酒精乾洗手液消毒，若要前往議場及會議室等密閉場所，建議進入時自行配戴口罩，如為慢性疾病及已有呼吸道症狀例如發燒、咳嗽或近期曾至大陸或其他國外疫區及高感染區域旅遊或採訪者，請配戴口罩並建議不要來院工作。

為避免媒體以堵麥方式近距離採訪，降低群聚感染風險，立院內規劃議場東、西、南、北門外公共空間、群賢樓1樓中庭、紅樓101會議室外空間、紅樓2樓世界地圖前、中興大樓一樓中庭等8處定點採訪區，上開採訪定點為與受訪者保持一公尺以上距離，將提供麥克風、麥克風架及音箱收音等設備，並請各媒體請注意自有麥克風消毒清潔。

另項媒體採訪措施調整為各會議室進入實施實名登記，建議媒體配戴口罩、使用乾洗手、登記姓名後進入採訪，並於指定媒體區入座，進入不同委員會會議事時都需要登記，但不限制進入媒體家數及人數。

(中時 )