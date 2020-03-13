新冠肺炎疫情大爆發，全球確診人數達12.8萬人，死亡人數也不斷增加，中山醫大兒童感染科主任謝宗學對此表示，「第三次世界大戰」正以不同的面貌爆發，並呼籲眾人別鬆懈、繼續堅持，方可見到獲勝的曙光。

謝宗學在臉書《Dr. E 小兒急診室日誌》中表示，新冠肺炎疫情肆虐，許多國家開始停課、封城，甚至封國，面對許多人命殞落、經濟龐大損失，病毒悄悄地摧毀世界原有的秩序，「第三次世界大戰」正以不同以往的面貌爆發。

謝宗學說，大概一個月前曾說台灣是亞洲最安全的國家，從現在的局勢看來，台灣可能是世界上最安全的國家，但這一切都不是靠運氣好、憑空而來，而是政府與人民齊心協力防疫的成果。

謝宗學呼籲，別小看每次洗手、每次戴口罩、犧牲假期不出國，這些行為不單是幫助防疫，更是保衛國家，請大家機續堅持下去，做好自我防疫，好不容易走到現在，千萬不要功虧一簣！

謝宗學並強調，這場戰役還很漫長，雖然現在尚且看不到黑暗的盡頭，但多爭取時間，就是多累積獲勝資本，只要努力撐下去，一定就能看見黎明的曙光！

(中時電子報)