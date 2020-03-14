有「戰狼發言人」之稱的陸外交部發言人趙立堅在推特上指控，可能是美軍把疫情帶入了武漢，並要美方負責。對此，美國總統川普表示，「大陸知道病毒從哪來，我們也知道」。

對於陸外交部發言人趙立堅稱「美軍帶入疫情」，美國總統川普表示，「大陸知道病毒從哪來，我們也知道」。

趙立堅在12日推特上表示，一些似乎死於流感的美國人在死後的診斷中被檢測出新冠病毒呈陽性，並懷疑可能是美軍把疫情帶到武漢，指責美國欠大陸一個解釋，要求其透明公開數據。但他並未提出具體證據，引起抨擊。

據路透社報導，川普13日在白宮記者會上宣布美國進入國家緊急狀態時，被問到近期引起熱烈討論的「美軍帶入疫情」一說，先前在11日全國演說時稱病毒是「外國病毒」的川普表示，他與大陸國家主席習近平討論疫情時，確實讀過一篇文章，但不認為這篇文章具有代表性，並指出「大陸知道它們從哪來，我們也都知道它的來源」。

有別於國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）指責陸提供的疫情資訊「令人挫折」才導致美國防疫困難，以及國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）指控陸隱瞞疫情才導致全球錯失良機，川普這次再對陸讚揚，並稱讚北京的疫情資訊分享很有幫助。

不過，趙立堅無證據說法仍引起美中之間的外交戰火。對此，美國國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）13日召見大陸駐美大使崔天凱，並當面嚴正抗議，表示美國不會容忍如此指控，「散播陰謀論根本是危險且荒謬的，我們要告知大陸，為了大陸人民與全球利益，美國絕對不會容忍如此言論」。

(中時電子報)