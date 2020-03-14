新冠肺炎（COVID-19）疫情在國際間節節升溫，世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞終於鬆口認證新型冠狀病毒已造成「全球大流行」。面臨歐洲的緊張情勢，傳出英國首向提出將放棄防堵群聚感染，力圖讓60%的全體國民確診，以達到「群體免疫」。抗SARS蘇益仁認為，這政策雖然可行，但造成的影響太大。

目前新冠肺炎英國確診801人，死亡人數為8人，而人口總數為6600萬人，根據要達到「群體免疫」的效果，相當於3960萬人都要確診新冠肺炎，這樣的佛系政策真的有用？

《中央社》指出，昔日抗SARS專家，醫師蘇益仁接受記者電話聯訪時表示，這種想法是從長遠的角度來看，「萬一疫情控制不了，現在就先感染，未來疫情就沒有了」。他認為這個概念本身沒錯，但要看人民的接受度。

蘇益仁解釋，當人口比例感染到一定程度時，會產生抗體，達到群體免疫作用，這時候連疫苗都不用打。但他強調，這已是很久以後的事，由於現階段病例數少，還讓6成民眾去染病，造成的影響太大，直呼「這個太可怕」。

目前新冠肺炎疫情在歐洲竄起，英國確診801人，死亡人數為8人。（圖／美聯社）

蘇益仁建議，那些疫情較嚴重的國家應該將醫療資源集中在高危險族群，如慢性病的患者身上，讓輕症患者在家休養，避免醫療體系付擔太大。表示「武漢當時也是如此」，但這也是最後的極端辦法。

台灣至今（14日）確診數只有53人，還沒有明顯社區感染的現象，蘇益仁指出，現在比較要擔心的是，民眾普遍都沒有感染過，若等到下個冬天來臨時，大家體內還沒有抗體，那麼恐怕到時候大家都是感染的高風險族群。不過，台灣新冠肺炎疫苗已開始研發，很有可能到時已有疫苗可用。

據了解，英國是否真的藥實施「群體免疫」未被證實。今日指揮中心鑒於歐洲新冠肺炎情勢升溫，對27國旅遊疫情建議提高至三級：警告(Warning)，3月14日凌晨起，從此地區入境台灣後須居家檢疫14天。

(中時電子報)