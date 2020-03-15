新冠肺炎在歐洲大流行，英國首相強生祭出佛系抗疫法，希望大家在家隔離，萬一感染還能產生抗體，對付難纏的新型冠狀病毒。對此，有旅英台人自曝家人出現疑似症狀而求助無門的血淋淋事實。她怒嗆，被英國政府放生的感覺很心痛，也對英國醫療徹底失望。

作者在「Nana媽咪xQ踢派」部落格發文說，先生和女兒相隔一日出現症狀，新冠肺炎該有的咳嗽、發燒、頸部疼痛、呼吸急促困難、肺部附近疼痛、全身無力等等全都中了。

她形容先生的狀況，近期無旅遊記錄，但不聽勸也不願意戴口罩，去盡了人多的場所：5-10個酒吧、演唱會、足球賽、Stand-up Comedy Show等等。

作者打醫療急救111專線，電話那頭卻說 「由於我們身邊沒有確認案例或我們並非從疫區回來，拒絕替我們做檢測，並診斷說：「你應該沒感染，無須擔心。」

由於女兒小哈利有時高燒可至41.7度，無法停止的咳嗽、食慾不振、情緒低迷、眼神空洞、走幾步路就跌倒。心急如焚的她當晚帶女兒去大醫院掛急診，英國醫生只做體溫、心跳等基本檢查，最後開了消炎藥以及抗生素讓她們帶回家。

抗生素的部分，如果發燒持續五天再食用，畢竟對嬰兒來說副作用很強，也會影響日後發育，不到緊急的那一刻是萬萬不想使用的。

為什麼說5天呢？英國這邊認為「 發燒五天內算正常」不會特別替你診治，說是五天過後還不退燒，才需要擔心或進行驗血等檢驗。

到第4天女兒狀況不對勁，她又打電求助醫療專線，對方竟說，現在還是上班時間你們打過來沒用，請她打給家庭醫師詢問，打給家庭醫師後又被說請自行到大醫院急診處報到，醫院急診門前貼了大大海報寫著：新冠肺炎症狀的人不准進入，請自行回家隔離。就這樣被當皮球踢來踢去。

作者說，做媽的她急得像熱鍋上螞蟻，眼淚不爭氣的掉了下來！「沒有人要幫我、有誰能幫幫我？我心好痛，覺得好渺小、好無助。」

最後被一個比較佛心的醫師由電話轉介到sick kids hospital coronavirus suspect（ 疑似病例）部門確診。但又經歷了幾番內心交戰與搏鬥，是否要冒著原本可能沒感染、但進去後帶著病出來的風險去報到，這是一個重大的決定⋯。

進去後，醫院已做分流，一邊是給疑似病患進去的，另一邊是普通的急診。裡頭所有醫護人員都穿戴著口罩、手套、連身防護衣，把她們帶進了一間專屬的隔離房。先由一位護士進來幫哈利做基本檢查收集數據，再讓醫生進來看診。

醫生原本是說要抽血當場送驗，但又折返回來說他覺得沒必要了，請他們回家自行隔離，也不幫哈利和爸爸做肺炎檢測。

醫生說，送血檢只能知道感染的病毒濃度高低，用來調整給藥的劑量而已，並不能清楚感染源；還說 既然已開始服用抗生素就更沒必要抽血了！作者心想，為什麼台灣都檢驗得出來呢？

醫生坦白的說：政府如今已經請有症狀的民眾自我隔離，減緩並拖延病毒傳播的速度，而他們能做的就是「遵從政府的指示」。而政府的指示也會繼續更新，醫院和人民都需要配合。

醫生又說，現在已經不是防疫的局勢，因為再過不久大部分的人都會感染，做檢測並不會改變醫院處理病患的方式，檢測完也是一樣叫你回家隔離；病毒並沒有藥可醫，必須讓身體自行做對抗，身體能撐過便過了。作者疑惑，那復原後肺部纖維化呢？？

最後先生和女兒沒做檢測，只被要求在家隔離7天，不上學不工作。但最神奇的是，醫生說作者既沒症狀又健康，無需隔離，可以繼續出門上班 。醫師的誠實相告，可讓她覺得更加徬徨與疑惑了。

作者坦言，對於英國無論是政府或是醫療已徹底失去信心，這輩子沒感到如此無助過。前天聽到首相的發言覺得心寒，直到親臨醫院的檢測經過才更感受到這血淋淋的事實：人民被國家放生，達爾文天擇說，失落的醫療體系。

(中時電子報)