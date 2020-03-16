新冠肺炎疫情蔓延全球，北部地區傳出1名高中生確診，新北市長侯友宜今（16日）宣布，高中職以下所有師生6月底前一律不准出國，除非有特例、個案報准核定。對此，連江縣長劉增應今（16日）下午4時宣布，即日起至7月14日高中以下各級學校出國計畫一律暫停，有特殊狀況及原因須呈報核可。

連江縣至今未傳出有確診案例。劉增應表示，將跟進新北市相關規定，新北市規定為6月底，連江縣延長至7月14日，嚴防疫情在校園內蔓延。

(中時 )