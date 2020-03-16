新北禁師生出國 連江縣長劉增應：跟進並延長至7月14日 17:092020/03/16 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 連江縣長劉增應今（16日）下午4時宣布，即日起至7月14日高中以下各級學校出國計畫一律暫停，有特殊狀況及原因須呈報核可。（摘自臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情蔓延全球，北部地區傳出1名高中生確診，新北市長侯友宜今（16日）宣布，高中職以下所有師生6月底前一律不准出國，除非有特例、個案報准核定。對此，連江縣長劉增應今（16日）下午4時宣布，即日起至7月14日高中以下各級學校出國計畫一律暫停，有特殊狀況及原因須呈報核可。 連江縣至今未傳出有確診案例。劉增應表示，將跟進新北市相關規定，新北市規定為6月底，連江縣延長至7月14日，嚴防疫情在校園內蔓延。 (中時 ) #出國 #連江縣 #新北市 #7月 #師生 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北愛心大平台 結合資源關懷新住民 15:512020/03/12 生活 新北愛心大平台 向新住民伸援手 04:102020/03/13 地方新聞 新冠肺炎疫情蔓延 連江縣議會加開臨時會 18:202020/03/13 政治 新北高中生自製防疫工具 阻止新冠肺炎進入校園 20:082020/03/13 生活 社區感染大規模演習 侯友宜建議逾百個案即封閉 12:242020/03/14 社會 疫情衝擊貢寮鮑 新北建議大陸鮑禁口期間延長至5月 19:092020/03/14 政治 社區感染疫演 新北推區域聯防 04:102020/03/15 地方新聞 柯評過度動員 侯要求超前部署 04:102020/03/16 生活新聞 音樂賽破萬人到場 新北嚴陣疫待 04:102020/03/16 地方新聞 居家檢疫失聯 新北市全面搜尋盧禮勇 15:092020/03/16 社會 政治熱門新聞 小英女孩這麼評價韓國瑜 網大讚：說得對！ - 政治 不是小英？最新民調 她滿意度創新高！ - 政治 「LULU」立委爆紅 張育美驚人背景曝光 - 政治 海地要求撤換我國大使 恐與45億投資「小事」有關 - 政治 口罩2.0真相？洛杉基曝：跟唐鳳幾乎完全沒關係 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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