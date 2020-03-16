隨著陸客來台銳減、觀光景氣大不如前，北市東區近年許多名店，例：頂呱呱、永福樓等生意慘淡，像是骨牌效應般退出商圈。士林夜市可說是另一個漲租、退租潮的重災區。士林商圈理事長蘇文山接受《中時電子報》訪問表示「疫情嚴重影響商圈，逛街人潮少一半，目前待租店面突破90間」。
人來人往的士林夜市，每年吸引不少國內外觀光旅客，更是不少饕客必造訪的美食天堂，伴隨陸客減少，觀光人潮大不如前，許多攤商也因不敵漲租潮，都紛紛退租出走。而加上近日新冠肺炎疫情全球蔓延，不少地區傳出疫情，國人繃緊神經、做好防疫工作，這股疫情更是波及、嚴重影響台灣觀光。
上月《中時電子報》就曾報導，位於劍潭捷運站斜對面，文林路與基河路交叉口，每月超過百萬租金的知名連鎖藥妝店，僅開業四年，二月初已悄悄熄燈號。士林夜市以往假日人潮絡繹不絕，一級戰區大東路、大南路道路兩旁攤商林立、逛街人潮更是前胸貼後背，可說是寸步難行。
疫情全球延燒後，更是嚴重影響台灣觀光人潮，記者假日實際走訪，逛街擁擠盛況已不在，甚至可以大步快走、不少攤商老闆就是等不到客人，更有店家低調表示「近年陸客減少、加上疫情延燒後，假日逛街人潮、業績直接掉一半，真的都快撐不下去了。」
士林商圈促進會理事長蘇文山接受《中時電子報》訪問表示「士林夜市近三年多來，受一例一休、陸客減少等走下坡，店家撐不下去開始出走。」理事長話說得好無奈「原以為大選後，政府對台灣觀光產業有新的扶植，竟沒想到肺炎疫情全球延燒。」
蘇更是透露「受疫情影響，目前已超過90間待租店面，也持續增加當中，過年前打合約的新店家，現在應該都很後悔了。」記者詢問「疫情嚴峻，商圈如何做好防疫工作?」蘇表示「我們擔心的是不要確診來商圈，而目前環保局每周一會來消毒，民代會發消毒藥水，市管處每天每個攤位都會發兩個口罩，防疫為首要條件，振興商圈等疫情穩定後再來講。」
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。