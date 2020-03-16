隨著陸客來台銳減、觀光景氣大不如前，北市東區近年許多名店，例：頂呱呱、永福樓等生意慘淡，像是骨牌效應般退出商圈。士林夜市可說是另一個漲租、退租潮的重災區。士林商圈理事長蘇文山接受《中時電子報》訪問表示「疫情嚴重影響商圈，逛街人潮少一半，目前待租店面突破90間」。

士林夜市逛街人潮明顯少一半。(照片/游定剛 拍攝)

人來人往的士林夜市，每年吸引不少國內外觀光旅客，更是不少饕客必造訪的美食天堂，伴隨陸客減少，觀光人潮大不如前，許多攤商也因不敵漲租潮，都紛紛退租出走。而加上近日新冠肺炎疫情全球蔓延，不少地區傳出疫情，國人繃緊神經、做好防疫工作，這股疫情更是波及、嚴重影響台灣觀光。

士林夜市黃金三角窗店面據傳月租金超過百萬。。(照片/《我是北投人》粉絲團授權提供)

上月《中時電子報》就曾報導，位於劍潭捷運站斜對面，文林路與基河路交叉口，每月超過百萬租金的知名連鎖藥妝店，僅開業四年，二月初已悄悄熄燈號。士林夜市以往假日人潮絡繹不絕，一級戰區大東路、大南路道路兩旁攤商林立、逛街人潮更是前胸貼後背，可說是寸步難行。

疫情全球延燒後，更是嚴重影響台灣觀光人潮，記者假日實際走訪，逛街擁擠盛況已不在，甚至可以大步快走、不少攤商老闆就是等不到客人，更有店家低調表示「近年陸客減少、加上疫情延燒後，假日逛街人潮、業績直接掉一半，真的都快撐不下去了。」

疫情爆發後，士林夜市假日逛街人潮稀稀落落。(照片/游定剛 拍攝)

士林商圈促進會理事長蘇文山接受《中時電子報》訪問表示「士林夜市近三年多來，受一例一休、陸客減少等走下坡，店家撐不下去開始出走。」理事長話說得好無奈「原以為大選後，政府對台灣觀光產業有新的扶植，竟沒想到肺炎疫情全球延燒。」

士林商圈促進會理事長蘇文山透露，目前整個商圈已超過90間待租店面。(照片/邱子軒 拍攝)

蘇更是透露「受疫情影響，目前已超過90間待租店面，也持續增加當中，過年前打合約的新店家，現在應該都很後悔了。」記者詢問「疫情嚴峻，商圈如何做好防疫工作?」蘇表示「我們擔心的是不要確診來商圈，而目前環保局每周一會來消毒，民代會發消毒藥水，市管處每天每個攤位都會發兩個口罩，防疫為首要條件，振興商圈等疫情穩定後再來講。」

(中時電子報)