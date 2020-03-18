長榮集團已故總裁張榮發生前立下遺囑，指定4子張國煒接任集團總裁、財產也全由他單獨繼承，張榮發3子張國政提出遺囑無效之訴。台北地院16日判決「原告之訴駁回」，等於認同張榮發遺囑有效，張國煒勝訴。

張榮發2016年過世，留下親自手寫遺囑，表示全部財產由4子張國煒單獨繼承，並指定他接班集團總裁，引爆震撼，以及大房3子與二房獨子張國煒的戰爭。張榮發3子張國政2018年對張國煒提出遺囑無效之訴。

據鏡週刊報導，台北地院家事法庭16日判決「原告之訴駁回」，等於認定張榮發遺囑有效，張國煒勝訴，將來若全案確定，張國煒預計可獲得約140億元遺產。

張榮發遺囑全文如下：

立遺囑人張榮發

民國16年10月6日出生，因年事已高，茲為事先妥善安排後事，特立遺囑，內容如下：

一、財務遺贈安排：

1．本人之存款及股票，全部由四子張國煒單獨繼承。

2．不動產，全部由四子張國煒單獨繼承。

二、公司業務接班，我本人希望：

＊現階段仍由本人決策經營方針及督導管理。

＊柯麗卿次席副總裁、謝志堅次席副總裁及林榮華副總裁，要多多指導四子張國煒。

＊百年之後的未來接班人為：四子張國煒接任集團總裁。柯麗卿仍續任次席副總裁，協助接班及集團事務。謝志堅仍續任次席副總裁，協助接班及集團事務。林榮華仍續任副總裁，協助接班及集團事務。所有副總裁們要一起共同協助，讓四子張國煒能順利接任集團總裁，也多多指導孫輩們的經營管理能力，公司業務要正常運作，所有員工不因本人辭世而有所懈怠，所有團隊要齊心協力，更加努力地為長榮集團永續經營打拚。

三、本人所成立的「張榮發基金會」，各關係企業每年若有盈餘，本人希望仍須繼續捐款給張榮發基金會，繼續支持及關注基金會的所有事務，持續行善佈施，回饋社會。

四、後事及葬禮之安排：

＊本人之意願為不發訃文，以登報方式敬告諸親友。於台北第二殯儀館舉辦告別式，一切儉樸莊嚴無須舖張；遺體以火葬方式處理，骨灰安放在三峽白雞農場懷恩塔。

五、遺囑執行人：

＊本人指定柯麗卿副總裁、劉孟芬總裁特助、吳界源總裁特助及法務戴錦銓執行長四人為遺囑執行人，遺產之處理，均由本遺囑執行人全權處理。

六、願眾子女及孫輩們，皆能和睦相處，互相照顧。

立遺囑人：張榮發

見證人：1、柯麗卿

2、劉孟芬

3、吳界源

4、戴錦銓

日期：2014年12月16日

(中時電子報)