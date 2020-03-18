為進一步長期對新冠肺炎抗戰，外交部今天在中央流行疫情指揮中心宣佈，為共同對抗源自中國的武漢的新型冠狀病毒，台美雙方將進一步強化，台美諮商 的機制在此夥伴關係之下，將分享最佳做法合作進行相關的抗疫措施，包括快篩檢驗試劑的研發、疫苗研發與生產、藥品的研究與生產、追蹤接觸者相關技術機制與科技、舉行科學家與專家的會議，以及防疫衣料用品與設備的合作與交流。

外交部長吳釗燮表示，這項台美雙方的聲明會由他本人與AIT處長酈英傑共同簽署，相關的合作已陸續進行中，包括疫苗快篩、藥品都在進行中，其餘也會陸續跟美方展開合作，確保台灣跟國際主要國家能進一步合作，由於防疫是長期作戰，為確保防疫物資不會缺乏，首波合作美方已為台灣保留三十萬件防護衣原料，讓第一線人員可以安心面對疫情，而台灣則是等口罩產能提升後，每周提供十萬枚口罩給美國，雙方會攜手對抗新冠肺炎的疫情。

吳釗燮補充，台灣跟美國是非常重要的夥伴關係，無論在經濟、政治還是外交上，台美關係都很密切，上周美國跟台北AIT的聯繫就很密切，至於疫情的共同防治上面，是由於AIT看到台灣的防疫表現優異，受到國際讚賞，所以外交部就與AIT展開討論，看看接下來有哪些防疫工作可做，目前AIT已跟中央研究院有密切聯繫，開始洽談有關疫苗、藥物的合作。

而台灣已開發新的新冠肺炎追蹤接觸者科技，是美方認為可學習的事項，因此雙方才會討論到要有更全面的合作計畫，此計畫也象徵台灣跟美國的關係非常緊密。

(中時 )