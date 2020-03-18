女人的「第六感」有時可以看透男人，甚至一劍刺進心房。北部地區有一名人妻無意中在丈夫的提包內，發現一把不是家裡的鑰匙，立即聯想到「金屋藏嬌」，後來又發現一張陌生女子的存摺影印，兩者聯想後，果然查出老公與這名男子搞婚外情，經常外出旅遊、動作親暱，實在無法吞忍這口怨氣，一狀告進法院，要求賠償50萬元。

婦人是在醫院照顧丈夫時，無意中發現一把陌生的鑰匙，及一張印有陌生女子的存摺影本，女人與生俱來的「多疑」，啟動了她內心的許多問號，於是在她明查暗訪下，在丈夫的隨身碟裡，終於找到老公與這名女子前往台灣中部、東部遊玩的照片電子檔，兩人拍照親暱，相互擁抱，甚至有同居一室的害羞照片。

檢警庭訊時，被告「小三」否認與人夫有曖昧關係，稱說是對方向她購買健康食品，所已有她的存摺影本是要匯款用；而鑰匙是她們常去的宮廟。不過檢察官從他們照片內容，除了並肩而坐，還有肢體觸碰的動作，甚至摟腰，已逾越男女正常社交往來程度，判決小三賠償10萬元，可上訴。

(中時電子報)