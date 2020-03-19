彰化縣衛生局率全國之先，全面禁止全縣102家住宿式長照機構住民親友前來探視，改以視訊替代，避免防疫破口、守住社區感染防線；面對即將因學校停課返台留學生、及下個月返鄉掃墓祭祖台商，都需居家檢疫14天，彰化縣副縣長洪榮章呼籲中央，以1000億元防疫特別預算，提撥部分補助家屬前往住宿旅館，讓居家檢疫者安心在家隔離。

全球新冠肺炎延燒，歐美逾百國淪陷，大學院校、高中紛紛宣布停課；面對即將大舉搭機返台的留學生，都必須在入境後立即居家檢疫14天。由於多數飯店旅宿業者仍有所顧忌，彰化縣政府目前尚未有居家檢疫安置所的規畫。

洪榮章指出，這批返台的留學生將遍及各縣市，政府並未硬性規定居家檢疫的地點，若因同住家人親友會發生家庭群聚，他建議不妨讓返台入境者獨自在家中隔離，其餘家屬暫時投宿旅館，中央若能撥款補助住宿費，相信旅宿業者都很歡迎，也能提高家屬住宿意願，兩全其美、皆大歡喜。

彰化縣衛生局長葉彥伯指出，17日就有因學校停課，自大陸返台等候線上課程開課的大學生，主動聯繫縣府，經縣府居中了解協調後，最後他選擇獨自在家中居家檢疫14天，爸媽則打包簡單行李就近到附近住旅館，還可處理三餐送餐。

葉彥伯說，居家檢疫規定要有單獨的房間，最好有專屬的衛浴，若衛浴共用則需進行環境消毒清潔，但盡量單獨使用獨立馬桶；若有返台縣民因家人顧忌或其他特殊原因而沒有居家檢疫處所，都可撥打彰化縣居家關懷中心專線線04-7531366，由專人了解後給予協助。

(中時 )