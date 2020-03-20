新冠疫情延燒全台，但衛福部長陳時中兒子卻為罷韓團體設計T恤，讓韓粉怒不可遏，怒轟陳時中怎能縱容兒子這種行為，更點名陳時中防疫做得比大陸還爛，媒體只會造神而已 。

新冠疫情延燒，罷韓、挺韓兩方對於彼此防疫作為論戰不休。陳時中的設計師兒子陳彥安日前替Wecare高雄繪製一款「洗手罷韓」T恤，但他強調希望外界聚焦在防疫，不要著墨在他的身分上。

對此，韓粉在粉專《李四川後援會》臉書表示，「他的兒子設計罷韓衣是再造成對立，韓國瑜89萬票當選，請問陳時中能拿到89萬票嘛唉…無言民爛黨」、「台治好出院不到百分之二十！大陸治好出院百分七十以上！世界一！治好最要緊」、「韓市長做的比較好」、「還是我們老韓有先見之明，凡事都提前佈屬，台灣人民沒有福氣，老天派個人來整頓卻被人民拒於門外，真悲」、「教出這樣的兒子 老子會好 別說笑啦」！

網友留言。（摘自李四川後援會臉書）
網友留言。（摘自李四川後援會臉書）
網友留言。（摘自李四川後援會臉書）
網友留言。（摘自李四川後援會臉書）

陳時中忙防疫 寶貝兒子搞罷韓 網看完反應一面倒：笑死！
國安基金護盤有救？分析師這樣看
罷韓若成功 藍傳言「他」準備上場
國民黨高雄挺韓記者會掉漆 港媒驚覺：不妙！
文章來源：李四川後援會臉書

(中時電子報)

#陳時中 #罷韓 #防疫 #大陸 #陳時中 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 #大陸 #全球 #wecare高雄 #公民割草行動 #韓國瑜 #高雄市長