新冠疫情延燒全台，但衛福部長陳時中兒子卻為罷韓團體設計T恤，讓韓粉怒不可遏，怒轟陳時中怎能縱容兒子這種行為，更點名陳時中防疫做得比大陸還爛，媒體只會造神而已 。
新冠疫情延燒，罷韓、挺韓兩方對於彼此防疫作為論戰不休。陳時中的設計師兒子陳彥安日前替Wecare高雄繪製一款「洗手罷韓」T恤，但他強調希望外界聚焦在防疫，不要著墨在他的身分上。
對此，韓粉在粉專《李四川後援會》臉書表示，「他的兒子設計罷韓衣是再造成對立，韓國瑜89萬票當選，請問陳時中能拿到89萬票嘛唉…無言民爛黨」、「台治好出院不到百分之二十！大陸治好出院百分七十以上！世界一！治好最要緊」、「韓市長做的比較好」、「還是我們老韓有先見之明，凡事都提前佈屬，台灣人民沒有福氣，老天派個人來整頓卻被人民拒於門外，真悲」、「教出這樣的兒子 老子會好 別說笑啦」！
文章來源：李四川後援會臉書
(中時電子報)
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