新冠肺炎疫情延燒！美國全境累積確診達到1.6萬例，美國國土安全部宣布對墨西哥實施境管，禁止兩國國民一切非必要性的邊境旅行。繼加州下禁足令後，19日紐約確診達到7000例。紐約州長20日也要求非民生必需業者讓75%員工在家工作，但拒絕以「就地避難」對紐約客下禁足令。

新冠肺炎從亞洲蔓延到歐美，美國近來確診病例數也增多。美國宣布與墨西哥達成協議，總統川普20日指出，此舉類似美國與加拿大之前宣布措施，需藉以避免「讓我們的邊防人員、移民和社會大眾染疫」。

另為了防止新冠肺炎疫情蔓延，加州州長紐松（Gavin Newsom）19日下令，要全州4000萬居民都待在家裡。20日紐約確診達到7000例例。紐約州長古莫（Andrew Cuomo）要求非民生必需業者讓75%員工在家工作，但拒絕以「就地避難」對紐約客下禁足令。

世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病），並宣布此病為「全球大流行」，台灣也出現多個確診病例。即使公衛專家們用盡蠻荒之力加速防疫，但對於防治與控制仍極其有限，全球瀰漫著一股不確定的氛圍。

(中時電子報)