又有高檔餐廳被新冠肺炎疫情「打趴」！由於全球「鎖國」，廚師無法旅行客座，開在台北信義區在微風信義47樓的〈Chefs Club Taipei〉餐廳宣布暫停歇業，為繼世貿聯誼社中餐廳與頂上魚翅之後，近期宣布歇業的高檔餐廳，也是國內第一家因新冠肺炎疫情衝擊而暫停營業的高檔景觀西餐廳。

〈Chefs Club Taipei〉是Chefs Club海外首家分店，也是亞洲第一家。 有別於傳統餐廳，Chefs Club 餐廳標榜沒有固家主廚駐店，而是定期請米其林星級餐廳在內的世界名廚「輪番快閃」而聞名。受到疫情影響，全球旅行市場急凍，名廚亦「動彈不得」，為此Chefs Club 總部通知台北，暫停營業，並已在官方臉書上告知訂位者相關訊息。

Chefs Club Taipei目前規畫為先停業3個月，後續將再視疫情發展，才決定何時復業。

2012年世界第一家Chefs Club創立於美國亞斯本，其後在紐約最潮 的蘇活區開設分店，成了時尚紐約客經常光顧的潮餐廳，紐約當地不 少餐廳主廚也喜歡到這裡朝聖或取暖。於是，Chefs Club店如其名成 了紐約最潮的俱樂部，因為打扮入時的潮男潮女很多，影視星探亦常 會到這裡「尋寶」、挖掘明日之星。

台北〈Chefs Club Taipei〉 第一位邀請的客座主廚是與侯布雄同屬「聖堂教父」級的艾倫杜卡斯 （Alain Ducasse）得意門生Wilfrid Hocquet到店獻藝，開幕第一波 即重炮出擊，展現強大的「食力」。

據了解，受新冠肺炎疫情衝擊，各國名廚無法旅行，〈Chefs Club Taipei〉原本計畫由駐店執行主廚將歷來客座主廚的菜餚設計成套，以「回顧經典」為主題以廣招徠，但如今總部通知〈Chefs Club Taipei〉短期歇業，顯見疫情影響較預期更嚴重。

(工商 )