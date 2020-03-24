新冠病毒襲捲全球，意外引起美陸政治口水戰，雙方為病毒名稱與起源隔空嗆聲，而在新一回合的交手中，美國務院發言人歐塔加斯槓上大陸外交部發言人華春瑩，並引用台灣首次試圖警告世界衛生組織的時間點，指責陸方試圖隱瞞疫情，到1月20號之前都拒絕承認病毒可能人傳人。

自美國國務卿與多名共和黨議員稱「武漢病毒」不久後，陸發言人趙立堅推特上反擊稱「美軍帶入疫情進武漢」，美國總統川普也加入口水戰，先前稱「外國病毒」的他多次在公開場合上改稱「中國病毒」，再次將這場因疫情而引起的政治爭議推向高峰。

而歐塔加斯（Morgan Ortagus）與華春瑩在推特上的隔空交火，起於華春瑩19日的推文指出，大陸自1月3日以來持續向持續向美方更新國內疫情狀況及應對措施，美國國務院也於1月15日通知旅居大陸的美國民眾，有關美國疾病管制暨預防中心（CDC）對疫情的警示，並反問「現在怪大陸拖延，是認真的嗎」？

對此，歐塔加斯20日又在推特上反擊，「1月3日前，大陸當局已經下令摧毀2019年冠狀病毒疾病樣本、要求武漢醫生噤聲，並對網路上民眾疑慮聲音進行審查，『陸外交部發言人說的對，全世界應該好好檢視這個時間軸』」。

華春瑩也不甘示弱，稱「1月25日川普就在推特上感謝大陸所付出的努力與透明度、同一天美國務院也開始從武漢撤僑，並於2月2日對陸實施旅行禁令，『你們從那時又做了什麼呢？把大陸當作代罪羔羊並無幫助』」，並在另一則推文指出「妳大概不知道，武漢衛生健康委員會（去年）12月31日就發出了通知，請在發言前花點時間了解情況」。

On Jan 25 President Trump tweeted to appreciate and thank China's efforts & transparency. The same day US StateDept started to withdraw its consulate in Wuhan. On Feb 2 the travel ban was applied to China. What have you done since then? Scapegoating China doesn't help. https://t.co/6cQ2kr4V7U — Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) March 21, 2020

歐塔加斯再次對華春瑩回應回擊：「12月31日，就是台灣首次試圖警告世界衛生組織（WHO）疫情可能人傳人的同一天。大陸當局同時讓醫生們噤聲，拒絕承認人傳人的事實，直到1月20日才承認，並導致了災難性的後果。」

Dec. 31 -- that's the same day Taiwan first tried to warn WHO of human-human transmission. Chinese authorities meanwhile silenced doctors and refused to admit human-human transmission until Jan. 20, with catastrophic consequences. #CovidCoverup #ChinaTransparencyNow pic.twitter.com/dGYF0zpiqU — Morgan Ortagus (@statedeptspox) March 23, 2020

歐塔加斯在推文最後還特別加上「隱匿冠狀病毒疾病」（CovidCoverup）、「中國立即資訊透明」（ChinaTransparencyNow）等標籤，暗諷陸隱瞞疫情意味十足。

(中時電子報)