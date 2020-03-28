國民黨2020總統大選慘敗，未來2024誰能出馬角逐？國民黨前副秘書長、前組織發展委員會主委張雅屏點名兩人：國民黨前主席朱立倫、新北市長侯友宜。

張雅屏接受《香港01》專訪時表示，高雄市長韓國瑜萬一被罷免，再起之路恐已廢。至於國民黨可能由誰出戰2024，他認為，朱立倫、侯友宜兩人有機會。

張雅屏分析說，朱立倫在2020選戰後期，投身輔選韓國瑜，但是後來卻又開始閃躲，沒有參與國民黨主席補選，他的投機形象不利下次再爭取大位。

張雅屏點出，侯友宜是否能順利連任2022新北市長，就幾乎決定了他有沒有機會再更上層樓，「2022選完再選2024，沒有不行的道理。」張雅屏建議侯友宜，沒必要如此彆彆扭扭，其實可以多從國政角度出發。目前並沒看到侯團隊針對2024布局，也許是想先爭取連任成功，但假如他完全沒準備，到時可能會來不及。

(中時電子報)