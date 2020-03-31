新冠病毒持續在美肆虐，根據霍普金斯全球疫情地圖顯示，截至31日已有逾16萬人確診、2978死，而美國CNN也在31日指出美單日死亡數高達502人，創下疫情爆發以來新高。對此，總統川普表示，未來30天將是挑戰時期，但美國終將獲勝。

報導指出，川普在30日傍晚的白宮疫情記者會上除了延長維持社交距離至4月30日的限制之外，也表示未來30日是戰勝疫情的關鍵期。他強調「在打贏這場戰爭中，我們每一位都扮演了要角。每一位市民、家庭成員以及商人在阻止病毒傳播上，能夠有所貢獻，這是我們共同的愛國責任」。

川普也表示，美國人民接受檢測新冠病毒的人數已經超過100萬例，是全球檢測最多的國家，並形容這是「對抗病毒的里程碑」。美國衛生部長艾薩（Alex Azar）隨後補充表示，美國目前檢測人數超過100萬例，並以每天檢測10萬人為目標持續擴大檢測。

不過川普在2月時曾多次看輕疫情威脅，聲稱「病毒正在離去」，且隨著氣候回溫，遲早會「像奇蹟一般消失」，但最後在3月仍大爆發，引起許多美國人民不滿。對此，川普表示「「我是要他們冷靜下來，停止恐慌，而且我們也做得很好」。

目前全美包括紐約州等各州皆已下達類似「禁足令」的呼籲民眾減少外出的命力，而現今哥倫比亞特區、維吉尼亞州與馬里蘭州在內的大華府地區政府都已下令要求民眾，除了購買食物、就醫與其他不可避免的事之外，必須留在家中不得外出。

(中時電子報)