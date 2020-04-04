日本3月連假後，新冠肺炎疫情升溫，對於台灣疫情是否也會升溫？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，不敢說絕對不會，但是判斷不會，原因是台灣的社區群聚沒有像日本櫻花季的時候那樣，國外入境者也在居家檢疫中。因此，指揮中心才會讓大家多散心，否則就會禁止了。

(中時 )