連假後疫情升溫？陳時中：不敢說絕對但判斷不會 15:322020/04/04 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 日本3月連假後，新冠肺炎疫情升溫，對於台灣疫情是否也會升溫？指揮官陳時中表示，不敢說絕對不會，但是判斷不會。（摘自疾管署直播） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本3月連假後，新冠肺炎疫情升溫，對於台灣疫情是否也會升溫？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，不敢說絕對不會，但是判斷不會，原因是台灣的社區群聚沒有像日本櫻花季的時候那樣，國外入境者也在居家檢疫中。因此，指揮中心才會讓大家多散心，否則就會禁止了。 (中時 ) #連假 #疫情升溫 #陳時中 #判斷 #入境者 #防疫 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #COVlD-19 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 恆春喜迎遊客 憂成防疫破口 04:102020/03/31 地方新聞 案269說法和媒體有出入 誰給陳時中錯誤訊息？ 11:492020/03/31 政治 陳時中24小時未闔眼？被問有無休息大笑回4字 16:332020/03/31 生活 4天連假恐有大事…散戶明天賣光或抱股？ 19:212020/03/31 財經 日本明將宣布 入境者一律隔離14天 21:492020/03/31 國際 疫情升溫 黃偉哲呼籲市民搭公車、遊覽車戴口罩 21:532020/03/31 生活 蘇益仁籲 入境者全面普篩 04:102020/04/01 生活新聞 花蓮推禮讓運動 籲鄉親多在家 04:102020/04/02 地方新聞 政院拿回發話權！ 指揮中心光環漸褪 蘇揆才是真正指揮官 12:532020/04/03 生活 連假沒人潮 高雄車站冷清清 04:102020/04/04 地方新聞 生活熱門新聞 確診女保全的「北部高級社區」到底在哪？陳時中回應了 - 生活 台北達100例！ 最新確診地圖曝光 - 生活 指揮中心發布國家級警報 籲民眾勿前往墾丁等景點 - 生活 廢死聯盟不爽翁仁賢伏法 宅神3句話嗆爆 - 生活 新加坡都要半封城了 醫怒：台灣人卻在連假開心出遊 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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