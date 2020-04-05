由於賓西法尼亞州傳出新冠病毒疫情，波音公司即刻關閉雷德利公園(Ridley Park)的生產工廠兩星期，這廠所負責的H-47契努克直升機(Chinook )、 V-22魚鷹機(Osprey)，以及MH-139灰狼直升機(Grey Wolf)都會暫時生產。

防衛新聞(Defense News)報導，波音在聲明中說：「此舉旨在確保員工、眷屬，和當地社區民眾的安全，有序地關閉工廠，這也符合美國和全球國防客戶的要求。」

波音發言人安德魯·艾佛列克（Andrew Africk）在4月3日的電子郵件中告訴媒體：「這段時間，我們對波音公司的費城員工進行了病毒測試，但有沒有遭感染的員工，恕我們不能說明，這是確保員工的隱私。」

波音的聲明表示，雷德利公園廠於4月3日停工，復工時間定在4月20日。在停工期間，會將廠區進行深度清潔與消毒，當員工重新回來時，公司也將建立嚴格的入出廠健康程序。

不過，波音仍保證，荷蘭皇家空軍能在本週得到第一架CH-47，並將其升級為駕駛艙。荷蘭向波音訂購20架CH-47直升機，交付會一直持續到2021年。

聲明指出，費城工廠的一部分內勤員工，可以在家工作，至於能在家工作的僱員，則是獲得帶薪休假。

H-47是雙旋翼的大型運輸直升機，最多的版本是運輸型的CH-47，中華民國陸軍也有取得；V-22是貝爾與波音共同製作的傾轉旋翼機，具有運輸飛機的速度與垂直起飛的性能，最早的版本是陸戰隊使用的MV-22，另有空軍使用的CV-22，與海軍使用的CMV-22B。

MH-139灰狼直升機，是義大利李奧那多集團AW-139的美國版本，美國空軍在去年底選用灰狼直，做為下一代的通用運輸直升機，以取代服役多年的UH-1休伊直升機。波音與李奧那多完成合約，負責生產MH-139。

(中時電子報)