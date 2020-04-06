英智庫報告指陸隱瞞新冠肺炎疫情

新冠肺炎疫情重創英國，至今已有超過4.8萬人感染，近5,000人喪生。連首相強森（Boris Johnson）也因新冠肺炎入院。至於全球更有近130萬人確診，將近7萬人喪生。

據《每日郵報》（Daily Mail）等媒體報導，英國前內閣辦公室大臣葛林（Damian Green ）已率領15名保守黨高級成員聯名，致函強森，要求「重新思考並調整」與北京的關係。而就在這時，英國外交政策智庫亨利傑克遜學會（Henry Jackson Society）撰寫報告直指，有證據顯示，中國大陸直接違背了國際醫療條約的責任，並概述了主要國家可以求償的10種法律途徑。

這是第一份全面調查因新冠肺炎疫情爆發，對全球經濟產生多大影響的報告。而報告歸納道，要是中共去年在疫情爆發時，抱持坦誠的態度，7大工業國集團（G7）世界主要經濟體至少能避免6.5兆美元（近197兆台幣）的損失。

這份報告名為「冠狀病毒賠償：評估中國可能的罪責，以及法律途徑」（Coronavirus Compensation: Assessing China's potential culpability and avenues of legal response）。

(中時電子報)