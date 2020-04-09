新冠肺炎疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心9日宣布酒店、舞廳業即日起暫停營業，防止疫情擴散；台中市著名的酒店金錢豹、海派（海七、海八）、紫爵等酒店，全力配合政府的防疫措施都暫停營業，強調防疫形同作戰，酒店不能淪為防疫的破口。

不願具名酒店業者說，北市酒店女公關中鏢，中央流行疫情指揮中心就宣布，全國酒店和舞廳9日起「停止營業」，對正派經營的酒店無異是「火燒山累及猴」；酒店停止營業不僅影響業者及公關收入，如果停止營業太久，將嚴重危及生計。難道有1家醫院的醫護人員中鏢，全台醫院都要關門嗎？

業者指出，前陣子為配合政府防疫政策，才暫停營業10多天，包括房租、員工薪水等必要開銷還是要照付；原以為清明連假後復業，只要做好防疫措施，應該可彌補之前的虧損，沒想到才復業3天就得要再停業，這次停業連復業日期都遙遙無期。

業者不滿表示，受到新冠肺炎疫情衝擊，加上大環境不景氣，酒店停業首當其衝包括幹部、女公關、公主、少爺、清潔人員外；連載客小黃至擦手巾等相關行業都受到影響；這陣子上門客人已門可羅雀，如今再暫停營業，酒店、舞廳等相關從業人員的失業潮，恐將接踵而至。

(中時 )