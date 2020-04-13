日本大阪、千葉、兵庫、福岡相繼籲請酒店、電影院、體育館等以娛樂為主的業者暫停營業至5月6日。繼愛知縣、之後，確診數超過100人的石川縣13日也宣布，將自行發布緊急事態宣言，籲請民眾盡量別外出。

日本新冠肺炎疫情在各地擴大延燒，日本政府4月7日針對東京都、大阪府、神奈川、千葉、埼玉、兵庫、福岡縣等7都府縣發布「緊急事態宣言」，效期為4月8日起至5月6日。被指定的自治體地方首長可籲請民眾避免不必要的外出，可要求百貨公司、餐飲業、夜總會、酒吧等業者暫時停業。

繼東京都、神奈川、埼玉縣之後，大阪府、千葉、兵庫、福岡縣因確診例持續增加，13日相繼決定籲請業者暫停營業。

大阪府10至12日的3天內，共有195人確診。大阪府13日籲請業者自14日零時起至5月6日暫停營業。包括居酒屋在內的餐飲店則希望縮短營業時間，從上午5點至晚間8點，酒類的供應則至晚間7點。

籲請暫停營業的對象包括，夜總會、酒吧、網路咖啡廳、卡拉OK、電影院、劇場、集會展示設施、體育館、保齡球館、健身房、電玩中心、麻將館、柏青哥店、博物館、美術館、圖書館等。大阪還籲請當地警察配合加強大阪市內鬧區的夜間巡邏。

千葉縣也宣布14日起籲酒吧等業者暫停營業，對象大致和東京、大阪一樣，但不籲請餐飲店縮短營業時間，而是讓業者自行判斷。福岡縣14日起籲請相關業者暫停營業，餐飲業者縮短營業時間，且表示今後將研究補償的問題，預估有1萬2千至1萬3千店家受影響。

兵庫縣知事井戸敏三13日宣布，將籲請縣內的店家、設施自15日起暫停營業至5月6日，主要的對象大致和大阪一樣。

石川縣至12日已有113人確診，其中75人是在金澤市感染，而且醫院、鬧區的餐飲店都發生群聚感染，故石川縣和金澤市都決定自行發布「緊急事態宣言」，呼籲民眾減少非必要的外出，減少移動到市外。

(中時電子報)