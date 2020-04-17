新冠肺炎1月爆發至今，全球確診數多達200萬，不過前衛生署長楊志良卻表示，只是「小case」。他表示，就算最後有10億人確診也不意外！感染的人只會越來越多，全球「剉咧等」！

楊志良16日參加廣播節目「POP搶先爆」專訪時，主持人提及，全球已有207萬人確診，楊志良竟直言「這只是小case」。他表示，H1N1在2009-10年爆發時造成全球五分之一人確診，相當於有15億的人口感染。

楊志良指出，當年美國3500萬人得到流感，其中死亡人數只有2、3萬，從致死率看，大概只有千分之一，甚至更低。然而，新冠肺炎致死率是5-6％，比流感高出很多，傳染力又更強，加上又有很長的潛伏期、更存在許多無症狀帶原者，全球只能「挫咧等」。

楊志良坦言，「目前確診200萬，當然可能現在醫療比十年前進步很多，但如果之後全球有10億人感染，也不意外」。主持人質疑，不是說最壞的時刻已經過去了嗎？不料楊志良卻表示，還沒有感染的人還很多，現在只是開始而已。

(中時電子報)