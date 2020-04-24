3月18日時，外交部長吳釗燮宣布，台美簽訂共抗新冠肺炎共同聲明，台灣每周捐給美國10萬片口罩，然後美國將會為台灣保留30萬件防護衣原料，原本以為是互相幫助美事一樁，卻被國民黨文傳會副主委黃子哲踢爆，這不是「交換」而是「交易」，痛批「外交部把國人呼嚨得團團轉，連陳時中部長也受騙上當。」

（圖／翻攝自黃子哲臉書）

國民黨文傳會副主委黃子哲在臉書PO文指出，3月18日時所簽定的台美共抗新冠肺炎共同聲明，當時民眾與媒體都認為，台灣是使用每周10萬片口罩，「交換」對方保留30萬防護衣原料，連陳時中部長都覺得划算，還點出10萬片口罩相較30萬件防護衣的價格，其實相差甚遠。

目前口罩是戰略物資，政府不僅強制徵用，還用公帑投入生產。所以口罩怎麼用，人民當然有知的權利，但卻直到一個月後，吳釗燮才吐實說，那是「交易」不是「交換」，換言之台灣其實是「捐」口罩給美國，但對方仍是「賣」防護衣原料給台灣。

黃子哲認為。防護衣原料也很珍貴，美國願意保留給台灣，我們花錢買也不是不行，外交部就大方誠實地說出來就好，但或許是要減少阻力與障礙，外交部選擇用話術來隱瞞事實、甚至誤導民眾，這種低劣的手法，著實令人厭惡，反而徒增社會負面觀感。

最後黃子哲談到，對需要幫助的國家給予幫助，這是人道關懷、善盡國際社會責任，還能幫助提升國家利益，相信人民都能給予支持，但不要忘記蔡英文總統說的「先自助才能助人」，以及蘇貞昌院長強調的「人情別做到墓仔埔去」。

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(中時電子報)