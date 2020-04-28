美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）昨天與衛福部長陳時中連線對談，並在推特上感謝台灣為對抗新冠肺炎所分享的作法與資源。外交部北美司司長姚金祥今天在例行記者會上透露，陳時中在與阿札爾連線中透露了一則台灣協助治癒一名美籍人士的故事，阿薩爾也感謝我們對美籍人士的照顧。

姚金祥說，上個月有一位美籍人士在台灣轉往歐洲，轉機期間在機場篩檢過程出現一些症狀，進一步篩檢後我們決定留院醫治，經過一段時間治療以及三採陰的程序，已經接近要出院可以回到美國的階段。陳部長透過這則小故事強調台灣對國際防疫工作的貢獻，阿薩爾也感謝我們對美國籍人士的照顧。

姚金祥表示，雙方除了分享對抗疫情，也針對台灣參與世界衛生組織（WHO）的事情進行討論，美方再次提到對台灣的支持。

姚金祥指出，陳部長向阿札爾提到，台灣除了在參與世界衛生大會（WHA）之外，也希望能夠全面參與WHO各項技術會議，雙方提到如何一起合作讓台灣盡可能完整參與WHO。至於今年的WHA美方會如何「支持」我方以觀察員身份參與？姚金祥說，今年大會怎麼召開也還沒確定，具體作法台美雙方還在討論當中。

(中時 )