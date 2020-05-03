美國民主黨準總統候選人拜登「色名」在外，不僅前國會辦公室助理指控他在1993年對她伸出鹹豬手，最近還被爆料喜歡裸泳，讓貼身女隨扈非常不適。

著名調查記者凱斯勒（Ronald Kessler）2014年出版的新作《第一家庭詳情》（The First Family Detail）披露，拜登喜歡裸泳，在他擔任副總統期間，不論是在官邸抑或在德拉瓦州的家中，他都喜歡在貼身保護他的祕勤局女隨扈面前裸泳，讓女隨扈感到「被冒犯」。

祕勤局一位匿名女探員說，拜登喜歡被當作普通人看待，但是其實沒有探員願意去了解他的私事，因為他讓探員的日子「太不好過了」。而女

凱斯勒曾兩次獲得喬治．波爾卡新聞獎（George Polk Awards）。他2015年上福斯新聞網受訪，進一步爆料稱：「拜登喜歡裸泳，不論是在華府的副總統官邸，還是在德拉瓦州的威爾明頓自宅，他一周會回去好幾次，全是我們國家買單。你知道，祕勤局探員的職責是為總統擋子彈，但他們的職責當然不包括看拜登裸泳，感覺受辱、被冒犯。」

但迄今未聽到祕勤局有人出面抱怨拜登有何不當之舉。

(中時 )