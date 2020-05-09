北市民政局每年舉辦的「抓週」、「收涎」民俗體驗活動受到今年疫情影響，1到6月活動暫緩舉辦，隨著疫情趨緩，市府將於5月11日開放報名下半年活動場次，民政局表示，活動特別研發「平安康泰到您家-抓週收涎DIY禮盒」，下半年每月在林安泰古厝舉辦13梯次，歡迎設籍台北市且符合資格的新生兒家庭把握機會上網報名。

民政局表示，今年「收涎」禮盒內附古早味紅色肚兜、壽桃墊、收涎餅；「抓週」禮盒內附古早味紅色肚兜、特製虎頭紙帽、米香、麵龜墊2個、12樣代表各式職業或祝福的象徵物品等抓週禮俗用具，提供家長依照圖示流程及示範影片在家舉辦，並鼓勵家長拍攝影片或線上打卡，與親朋好友分享喜悅。

民政局表示，7至12月目前規畫恢復每月在林安泰古厝舉辦13梯次「抓週」、「收涎」，開放新生兒實地參與，但會視疫情發展保有調整空間，每場次依照傳統古禮由禮俗專家現場帶動，讓參與的新生兒穿著古典可愛肚兜，在家人及各界關愛祝福下，依古禮行「收涎」、「抓週」。

民政局長藍世聰說，林安泰古厝抓週收涎自2015年起因為各方反應熱烈，調整為每月常態舉辦，開辦至今已累積近1萬5000個新生兒家庭參與，邀請更多市民體會老祖宗的生活智慧，讓新生兒透過實際體驗的過程，與家人留下重要的生命成長記憶。

(中時 )