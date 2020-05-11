大陸控制住境內新冠肺炎疫情之後，開始捐贈醫療物資給其他國家。

正當美國忙著應付國內新冠肺炎疫情之際，北京已開始推動防疫外交，出動解放軍運送醫療物資，試圖改變各國對大陸的看法，不過軍事專家認為，大陸只能短暫填補美國遺留下來的空缺，由於缺乏經驗，加上信任問題，北京在這場全球霸主之爭中恐仍爭不贏美國。

香港《南華早報》報導，新冠肺炎疫情在美國大爆發，華府忙著防疫、自顧不暇，這段期間自國際事務中淡出，同一時間，大陸積極展開防疫外交，出動解放軍在海外進行一系列援助行動、運送物資，國際能見度明顯提升。大陸國防部日前指出，解放軍至今已協助運送醫療團隊、醫療物資至包括越南、緬甸、寮國在內等12個國家。

不論解放軍提供的援助多麼受到國際友人歡迎，軍事專家懷疑，現階段獲得的熱情能夠讓北京在全球霸主之爭中扳倒美國。

美國智庫「海軍分析中心」（Center for Naval Analyses）印太安全事務計畫主任貝克（Jeffrey Becker）指出，即便解放軍的援助行動讓受助國家相當感謝，卻不太可能抵銷外界對北京在這場疫情中的批評，他說，解放軍的海外行動只是北京試圖打造「負責任的全球參與者」形象所做的努力，以轉移初期危機處理不當的批評。

此外，貝克也指出，解放軍明顯的善意，和北京的長期軍事政策一致，目標是和重要戰略盟國建立友好關係，同時也為不斷擴張的海外利益提供保護。

不論北京動機為何，貝克認為，現階段解放軍和外國軍隊交流面臨的最大問題在於缺乏信任，尤其現在外國對大陸的援助行動仍抱持非常高的懷疑態度，不斷冒出的商業間諜指控，以及大陸近期推出的戰狼外交，都加深了外界疑慮。

除了信任問題，貝克認為，儘管近年來解放軍積極參與全球事務，但在這個領域裡它還只是個「新來的」，「解放軍還在發展與外國軍隊合作所需要的機構能力以及組織文化」，相較之下，美軍花了數十年，在危機發生時和盟友緊密合作，才發展出這些「特色」。

不過，駐北京軍事專家周晨鳴（Zhou Chenming）卻認為，即便過去數年來，美軍在全球各種危機中扮演重要角色、樹立領袖風範，卻不包含這次疫情危機，他認為，這次疫情將「毫無疑問」破壞華府的全球領袖地位。

他相信，短期內解放軍的海外援助行動將能夠改善各國對大陸的看法，不過這種看法能維持多久，端視北京的善意能持續多久。

(中時電子報)