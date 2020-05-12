新冠疫情重創全球，各國經濟數據都大幅下挫，中國大陸4月份工業品出廠價格下降，降幅為4年來最大。大陸專家分析稱，新冠疫情導致國內外需求都受到壓抑，即便是疫情受到控制，經濟活動恢復後也不會出現V型反彈，國內外需求受抑，製造業被迫應對通縮壓力，整體經濟在新冠疫情後的復甦過程將非常緩慢。

《華爾街日報》報導說，大陸國家統計局12日公布數據顯示，4月份生產者價格指數(PPI)同比下降3.1%，超過3月份1.5%的降幅。原油和其他大宗商品價格暴跌，更加劇了批發價格指數的跌勢。

交通銀行分析師劉學智在資料公佈後表示，經濟活動不會出現V型反彈，從新冠疫情中恢復的過程將會非常緩慢。

劉學智補充道，PPI下降的情況可能會持續下去。由於全球其他地區在努力遏制疫情，並且油價繼續波動，海外需求仍在惡化。

報導說，很多經濟學家認為，5月份批發價格將進一步下降，不過大陸國內需求會出現反彈，能在年底之前支持逐步復甦。

受新冠疫情影響，2020年首季大陸經濟遭遇了40多年來的首次萎縮，在政府推動企業復工複產並促進消費後，外界密切關注的商業活動復甦目前為止仍然遜於預期。

至於大陸原計劃到2020年底將經濟規模較10年前增長一倍，經濟學家表示，若要實現這一目標，2020年的經濟增速至少要達到5.5%。但對於第一季度萎縮6.8%的大陸經濟來說，這個目標似乎遙不可及。

此外，大陸4月份消費者物價指數(CPI)同比上漲3.3%，漲幅較3月份的4.3%回落，預計溫和的通脹形勢將給大陸央行更大空間實施刺激政策，不必擔心物價漲幅因而過熱。

(中時電子報)