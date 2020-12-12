美國有線電視新聞網（CNN）報導，又有一種大型貓科動物確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19），這一次驗出病毒的是雪豹，這是第6種在接觸人類後染疫的動物物種。

美國肯塔基州路易維爾動物園（Louisville Zoo）與美國農業部動植物衛生檢驗署（Animal and Plant Health Inspection Service）今天證實，路易維爾動物園有3隻雪豹驗出對新型冠狀病毒呈陽性反應，分別為兩隻公雪豹與一隻母雪豹。

CNN報導，最先確診的是母雪豹。路易維爾動物園園長沃科薩克（John Walczak）在影片中說，這3隻雪豹症狀「輕微」，出現哮鳴與乾咳等症狀，預計可完全康復。

動植物衛生檢驗署表示，儘管「園方採取防疫措施」，這些雪豹仍可能被一名無症狀工作人員感染。

COVID-19主要是在人類間傳播，雪豹等確診動物不太可能會構成重大風險，把病毒傳染給人類。

雪豹是至少第6種在近距離接觸人類後染疫的動物。第一種染疫動物是紐約市布朗克斯動物園（Bronx Zoo）一頭馬來亞虎（Malayan tiger），這頭老虎在出現呼吸道疾病後於4月確診。截至4月底，布朗克斯動物園共有8隻大型貓科動物採檢呈陽性反應，包括另4隻老虎與3頭非洲獅。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC），美國也有少數幾隻貓狗感染病毒。在大多數的動物染疫案例中，新型冠狀病毒不會致命，但美國與其他國家的皮草農場爆發疫情，導致數以千計的水貂死亡。

(中央社)