美國總統川普下令白宮工作人員必須戴上口罩，有媒體注意到他們所戴的口罩，是出於台灣製造，上面還印有「Made in Taiwan」的標誌。圖為庫許納（Jared Kushner）衛生部助理部長吉羅爾（Brett P. Giroir）皆於11日的白宮疫情記者會上戴上口罩。（路透社）

美國總統川普隨扈與副總統彭斯秘書接連傳出確診，連白宮特勤人員也中鏢，讓川普不得不下令白宮工作人員皆須戴上口罩上班。然而，當白宮人員紛紛戴上口罩時，有媒體注意到他們所戴的口罩，是出於台灣製造，上面還印有「Made in Taiwan」的標誌，讓「台灣能幫助」的理念成真。

自從川普下令後，包括庫許納（Jared Kushner）、白宮發言人麥肯內尼（Kayleigh McEnany）等人也都戴著口罩出席11日在白宮玫瑰園召開的記者會，而有眼尖的媒體注意到，到口罩左下巴處印有Made In Taiwan字樣，相關人士透露，白宮官員當天戴上的口罩確實是台灣先前捐贈給美方的醫療口罩。

台美曾於3月18日共同發表「台美防疫夥伴關係聯合聲明」， 蔡英文總統當時表示，美國將特别保留30萬件防護衣的原料給台灣，台灣在國內口罩產量逐漸穩定後，也將提供美國每周10萬個口罩。

不過《華盛頓郵報》4月17日報導，白宮國安會官員在3月曾向當時已禁止輸出口罩的台灣「求援」，並獲台捐贈50萬片口罩，其中3600片供白宮官員和國安會人員使用。白宮副國安顧問博明（Matthew Pottinger）認為，應為出入白宮的官員及民眾提供口罩防疫，以及一旦實施強制戴口罩時有足夠存貨，遂於3月14日接觸台灣政府，詢問捐贈口罩事宜。

不過，國民黨文傳會副主委黃子哲4月24日卻在臉書上指出，「我方以10萬片口罩交換美方的30萬件防護衣原料」並非事實，外交部長吳釗燮在一個月後的現在才吐實，表示這是「交易」不是「交換」。換言之，台灣是「捐」口罩給美國，但美國則是「賣」防護衣原料給台灣。

(中時電子報)