北京嚴重關切法國為台灣拉法葉巡防艦升級案，法國外交部回應稱，法國遵循「一個中國」政策，也遵守對台軍售合約，現在應該把注意力和努力都放在對抗新冠病毒流行病上。圖為台灣康定級拉法葉巡防艦。（圖／海軍官網）

中國大陸警告法國不得對台銷售武器，法國外交部對此回應說，法國遵循「一個中國」政策，也遵守對台軍售合約，現在應該把注意力和努力都放在對抗新冠病毒流行病上。

本周二北京對法國與台灣簽訂拉法葉艦更新升級合約表達「嚴重關切、堅決反對」的立場，大陸外交部發言人趙立堅說，再次敦促法方恪守「一個中國」原則，撤銷對台軍售計畫，避免對中法關係造成損害。

《法國國際廣播公司》(RFI)報導認為，北京對台灣施壓已因新冠疫情而更加劇烈，「所有與台灣有關的，北京都要嚴厲干涉，這次又找到法國，法國毫不客氣地反駁。」

報導說，在北京發出警告的次日，法國的回答是明確的反駁：「北京與其糾纏於過往的糾紛，最好全力以赴去關注新冠疫情。」巴黎表示，法國始終堅持「一個中國」的政策，「沒有任何問題」。

法國所說的「過往」指的這只是一筆舊日的軍火合同，法國只是按照合約提供維修。該國外交部強調：「法國嚴格履行它與台灣達成的合約，1994年以來至今，法國絲毫沒有改變立場。這個立場指的是一個中國的立場，但是前屆政府達成的合同必須要履約。20多年前的那筆軍火交易合同規定，法國企業應向台灣提供維護與更新服務。」

《法廣》指出，1991年法國前總統密特朗政時期完成對台灣出售6艘先進的拉法葉艦的交易，金額高達280億美元。合同簽署後，法中關係進入冰川期，那筆軍火是在，當時就引爆了法中外交危機，北京甚至立即關閉法國駐廣州總領事館作為報復。直到1994年，法中發表聯合聲明，關係才恢復正常。

台灣海軍司令部2020年4月7日在一則簡短的新聞稿中表示，拉法葉艦干擾彈發射系統使用迄今已超過25年，考量智慧財產權及貨源恐消失，決定向法方採購並辦理系統延壽案，以滿足作戰需求。外媒也指出，台灣拉法葉艦升級更新的合同已經簽署，合同金額相當於2500萬歐元（約台幣8.2億）。

(中時電子報)