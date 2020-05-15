花蓮縣立委傅崐萁因陳年舊案定讞，將再陷牢獄之災，全國公務人員協會榮譽理事長李來希今(15)日在臉書發文自爆，傅崐萁曾幫退休軍公教平反，雖功敗垂成，但讓他感念在心。傅崐萁是李來希輔選唯一當選的委員，如今黃粱一夢空歡喜，他感慨「黃粱夢醒，不如歸去」！

李來希日前對小燈泡媽媽挺韓而出言批評，引來藍綠同聲譴責，他今早在臉書上發文沒多做回應，卻為傅崐萁將發監入獄之事抒發感懷。

李來希透露，不管外界人士如何評價傅崐萁，他曾經義無反顧的幫受執政者迫害的軍公教夥伴尋求公義，雖然最終功敗垂成，作為群體的帶領人之一，真的感念在心。

李來希說，昨天這個遲來的判決再一次讓人體認到人生的無常！這兩天媒體鋪天蓋天的扭曲小燈泡事件的報導，同儕團體落井下石跟著起哄，傅崐萁昨天一早還特別打電話慰問、打氣，沒想到不到幾個時辰，拖延超過二十年的官司，法院突然判決定讞，傅崐萁將再次陷入牢獄之災，

李來希說，昨天下午專程到傅崐萁在台北的辦公室探視，真是流年不利啊！他大嘆「傅崐萁是我這次輔選唯一當選的委員，黃粱一夢空歡喜，世道如此不堪，不如歸去！」

(中時電子報)