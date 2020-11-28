每逢年末，南韓各大電視台都會陸續舉辦盛大頒獎典禮，今（28）日播出由STARSNEWS主辦的《AAA》頒獎典禮，以往多以直播形式，今年因應疫情改為預錄；典禮紅毯一般都是百花爭艷，但超大型男團NCT2020罕見全員到齊，大合照在網路引起討論，網友紛紛開玩笑「少一個也零違和感」。

《AAA》頒獎典禮原定在25日舉行，但避免群聚和保護偶像、演員們，變成預錄製作後在今日播出，雖然不是現場直播，參加陣容依舊厲害，像是《夫婦的世界》爆紅的「小三」韓素希、人氣女演員李聖經和《雖然是精神病但沒關係》男女主角金秀賢和徐睿知。

超大型男團NCT2020罕見全員到齊，大合照在網路引起討論。(圖/ 摘自아이돌 이슈臉書)

不過，紅毯上發生一件有趣的小插曲，SM娛樂老闆李秀滿為了打造「全球姓男子團體」，今年把NCT再升級，變成「NCT2020」，分成4個小分隊，總共有23名成員，數量相當驚人；而NCT2020今晚罕見全體出現在公開場合，23人完整陣容合體照，鏡頭幾乎快拍不下去，震撼畫面也馬上被瘋傳。

大批網友看到照片都驚訝地表示，「很難記住成員的生日」、「我找不到我的本命」、「突然覺得粉絲很辛苦，要記住這麼多孩子的名字和生日」、「我只知道23個都是帥哥」、「比我班級的同學人數還要多」。

(中時新聞網)