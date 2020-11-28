大陸金雞獎今年在廈門舉行，天王劉德華、黃建新和徐崢是本屆電影創投大會的主評審，近日帶領由22位電影人組成的評審團，替入圍影片做最終評分；59歲的劉德華在會議中罕見戴上「老花眼鏡」，掀起網路一陣熱議，但早在10年前劉德華眼睛就有老花問題，也找到名醫動刀治療。

最近劉德華擔任金雞獎主評審，一身深色穿著出席評審會場，在台下一邊審閱參賽稿件，一邊聽台上的人講話，不時會和黃建新、徐崢討論，手中也會一邊做筆記，神情相當認真；但戴著口罩的劉德華，在審閱稿件時突然戴上「老花眼鏡」，照片曝光後，也讓不少人才驚覺「天王也會老」，他今年已經59歲了。

劉德華戴上老花眼鏡引起熱烈討論。(圖/ 摘自微博)

劉德華戴老花眼鏡的畫面立刻被網友瘋傳熱議，「戴老花眼鏡還能這麼帥，只有劉德華才辦得到」、「不科學啊」、「天王真的老了」、「明年男神就60了啊」、「希望歲月不要在他臉上繼續留下痕跡啊」。

不過，有鐵粉也想起，10年前劉德華就曾被爆出眼睛有老花問題，當時他有找到香港知名醫師，悄悄做激光手術治療老花，休養了一段時間才回劇組拍戲；因為10年前劉德華還沒50歲，所以讀劇本也從未戴上眼鏡，給大家留下帥氣健康的形象。

(中時新聞網)