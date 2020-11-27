女星林莎在2019年推出寫真書和年曆，到各大綜藝節目宣傳，以無害的臉蛋和火辣身材掀起熱議，被網友封為「國民初戀」、「台版三上悠亞」等稱號，美貌獲得肯定；近期林莎宣傳2021年的月曆，尺度再突破，比基尼、cosplay應有盡有，甚至炸出雪白雙球讓網友喊「受不了」。

最近林莎推出實體寫真書和《2021super Lisa林莎寫真月曆》，讓粉絲爭相搶購，她也不吝嗇在IG分享拍攝作品，無論是穿比基尼玩水或是性感睡衣撩人模樣，好身材都一覽無遺。

近期林莎宣傳2021年的月曆，尺度再突破，比基尼、cosplay應有盡有，甚至炸出雪白雙球讓網友喊「受不了」。(圖/ 摘自林莎IG)

其中有一張林莎cosplay女僕，身上僅有一件淡藍色圍裙，手中拿著可爾必思無辜地看著鏡頭，而圍裙裡沒有穿內衣，D罩杯傲人上圍根本遮不住，東、西半球直接炸出，十分誘人。

許多網美也紛紛在底下留言，「超扯欸」、「太可愛了」、「歐買尬」、「辣到不要不要的」；粉絲看完也超興奮，熱情表示「好想喝可爾必思」、「太美了」、「買買買，預購囉！感謝林莎！真的太棒了！」、「這…太犯規了」、「快跑出來了，外套給妳披上」。

(中時新聞網)