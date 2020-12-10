台灣大哥大10日公布myVideo提供上萬部優質影音與獨家內容，帶動2020年總觀影次數突破1億次的佳績，創下開站以來新高紀錄。

台灣大表示，myVideo累積註冊會員數已超過700萬，擁有橫跨電影、戲劇、動漫、幼兒、直播等萬部影音內容，透過快速更新電影片庫、與BBC、Discovery等國際內容商合作、投資並共同出品獨家戲劇，帶動2020年總觀影次數突破1億次。

另外，myVideo亦發現每位用戶平均看片數較去年同期成長2倍，更以「myVideo戲劇館」及「幼兒館」的成長表現亮眼。值得注意的是，台灣大寬頻與凱擘大寬頻等大電視用戶，觀看時數較去年同期成長近6成，可見在疫情影響之下，宅經濟持續發酵，觀眾使用大電視收看OTT平台影音內容已成為居家娛樂首選。

根據myVideo公布的2020年「年度影音排行榜」，台劇表現最為亮眼，攻佔戲劇榜年度收視前三名，其中《我的婆婆怎麼那麼可愛》脫穎奪冠，《做工的人》和《想見你》分居亞、季軍；年度電影榜則由韓國電影《寄生上流》稱霸。

myVideo特別推出「雙12年度盛典」獨家優惠，豪華月租限時48折，每天不到4元就能將強檔電影、戲劇、動漫、幼兒等看到飽，加碼再送121元看片金。同時為服務大電視用戶，全台myfone門市祭出多種專屬優惠，最低只要0元起就可把Apple 最優質的影音設備 Apple TV 4K 帶回家。

台灣大哥大首度將 Apple Zero Sign On 的服務提供給消費者，Zero Sign On 簡化了登入程序，Apple TV 4K 直接內建 myVideo App，無須另外輸入使用者和名稱即可觀看 myVideo 獨家精采影音內容。 今年堪稱台劇爆發年，《myVideo 2020年戲劇排行》由台劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》、《做工的人》、《想見你》依序拿下前三名，之後則是韓劇《浪漫醫生金師傅2》、英劇《福斯特醫生 第1季》(韓劇《夫婦的世界》原作)各佔第四及第五名。

其中，由myVideo與金鐘團隊大慕影藝共同合作出品的《做工的人》，唯一在myVideo平台4K播出，不僅破百萬次觀看，更榮登戲劇類上半年收視冠軍。原創戲劇《追兇500天》在眾多好劇中擠入前十名，收視表現亮眼並廣獲好評，並入圍金鐘獎男女主角。

此外，myVideo與76號原子共同出品電視電影的《76號恐怖書店之恐懼罐頭》，繼拿下「2020 Content Asia Awards」的「Best Asian Horror series」(最佳亞洲恐怖類型戲劇)，也再次贏得「2020 The Asian Academy Creative Awards」(2020亞洲影藝創意大獎)的「The Best Single-Drama/TVMovie Awards」(最佳單元劇/電視電影獎)，反映myVideo以精準投資眼光持續鼓勵本土影視創作受專業肯定。

《myVideo 2020年電影排行榜》前三名「金」光閃閃，依序為獲得奧斯卡金像獎最佳影片殊榮的《寄生上流》、奧斯卡最佳男主角及最佳原創音樂的《小丑》、以及獲金馬獎五項大獎並於近期推出影集版本的國片《返校》，此片也是唯一入榜的國片代表。從前十名可見，刺激動作冒險電影依舊是台灣觀眾最愛，佔有一半席位。特別的是，迪士尼推出的闔家觀賞電影《冰雪奇緣2》，延續首集好口碑及主題曲高傳唱度，擠進前五名。動漫榜則由近期吹起鬼滅風的《鬼滅之刃》拿下冠軍。

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