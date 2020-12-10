32歲的通緝犯籍斯瀚9日下午由4名友人接應逃跑，經過23小時的逃亡，終於在基隆七堵落網，押回竹北警分局時，面臨媒體詢問，籍男大言不慚的說「不是我異想天開，是警察的問題」、「是警察讓我打電話聯絡家人的」，同被押回的還有他的女友陳女、另名彭姓男子，陳、彭均未置一詞。

籍斯瀚因縱火未到案執行而被通緝，9日下午3點夥同陳姓女友、彭姓男友人及彭男的曾姓女友、另名李姓女子，共同逃亡，5人分乘3車往北竄逃，警方立即追捕，10日凌晨先後查獲2車，籍、陳、彭、曾又共乘同車在新北市三峽、鶯歌一代亂竄。

10日下午近2點許於基隆七堵落網，由於有反抗意圖，警方開槍攔捕，曾女雙膝中彈，就近送往基隆長庚救治，籍、陳、彭3人則被帶回竹北分局警詢，面對大批媒體詢問為何逃跑，籍男還大言不慚說「不是我異想天開，是警察的問題」、「是警察讓我打電話」，毫無悔意。

(中時 )