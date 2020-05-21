美國國務院批准1.8億美元對台軍售案，大陸國台辦發言人馬曉光21日對此表示堅決反對，指此舉只會損害台海和平穩定，損害台灣民眾利益。

大陸國台辦發言人馬曉光21日表示，「堅決反對美國向中國台灣地區出售武器，反對美同台進行軍事聯繫等任何形式的官方往來。民進黨當局一再用台灣納稅人的血汗錢購買美國軍火只會損害台海和平穩定，損害台灣民眾利益。

(旺報 )