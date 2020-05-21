美對台軍售 國台辦：損害台海和平穩定 16:522020/05/21 旺報 陳君碩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸國台辦發言人馬曉光。(資料照，陳君碩攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國國務院批准1.8億美元對台軍售案，大陸國台辦發言人馬曉光21日對此表示堅決反對，指此舉只會損害台海和平穩定，損害台灣民眾利益。 大陸國台辦發言人馬曉光21日表示，「堅決反對美國向中國台灣地區出售武器，反對美同台進行軍事聯繫等任何形式的官方往來。民進黨當局一再用台灣納稅人的血汗錢購買美國軍火只會損害台海和平穩定，損害台灣民眾利益。 (旺報 ) #損害 #台灣 #反對 #美國 #穩定 也許您會感興趣 推薦閱讀 520多頭看台積臉色 04:102020/05/18 財經要聞 鮑爾：美國第二季經濟恐崩 但不會陷入大蕭條 23:032020/05/18 財經 誘美企撤陸 川普祭鉅額搬家費 04:102020/05/20 焦點新聞 防疫戰果有目共睹! 法國外貿銀行：台灣今年經濟成長 可望維持1.5％ 04:102020/05/20 金融．稅務 美國制裁陸企上海盛德國際物流 11:432020/05/20 財經 罷韓前夕 陳其邁提防疫「台灣模式」說幸福 23:562020/05/20 政治 侵門踏戶 美P-8A監視海南島 04:102020/05/21 焦點新聞 打台獨牌挑釁 美直逼陸底線 04:102020/05/21 政治要聞 《美股》參院通過陸企監管法 阿里巴巴收黑 09:092020/05/21 財經 《國際經濟》Fed會議記錄：聚焦長期危機應對 未討論負利率 10:002020/05/21 財經 兩岸熱門新聞 清朝滅亡後 這些滿語成為現代人的日常詞彙 - 兩岸 - 旺報 傳大陸人大今晚公布「港版國安法」 夏寶龍晚間會晤港區政協 - 兩岸 奇怪的大陸省分 古人不想去做官 日軍也不願占領 - 兩岸 - 旺報 兩岸關係難解凍 ECFA無望續談 - 焦點新聞 - 旺報 為什麼華人子女姓氏跟父親姓 而不是母親？ - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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