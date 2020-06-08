20150127中天新聞 恐怖！婦躁鬱失控殺夫 肢解剁命根

年近7旬的婦人，竟然狠心拿殺豬刀，將結褵37年的老公，像殺豬一樣宰殺並肢解，還將他生殖器也剁下，背後隱藏的，又是一場婚姻悲劇，奉獻一生青春，老公卻長期外遇、冷漠以對，甚至要她「妳去照鏡子看妳長什麼樣子」，婦人忍無可忍痛下殺手。不過更令人遺憾的是，婦人在入獄前的七夕情人節晚間，留下一卷錄音帶，交代兒子好好照顧家庭，不要像他爸爸，之後選擇結束生命。

2009年4月，當時還是台北縣的土城市，發生震驚全台的殺夫肢解剁命根案件。58歲的江吳阿銀，中年喪子、先生江添財長期外遇冷漠以對，她多次下跪求丈夫回頭，都遭無情的奚落。

4月17日凌晨1時，江吳阿銀上床主動抱住老公江添財，但老公竟轉頭罵「妳去照鏡子看妳長什麼樣子」等語，還用手揮開倒頭繼續睡覺，江吳阿銀想到自己生病，老公不曾照顧，共同生活40年，不如老公交往4、5年的女友，瞬間悲憤湧上心頭，便到廚房拿了剁骨刀，狂砍18刀，還用自己平日賣豬肉的專業，將江添財肢解，並將生殖器從根部肢解。

婦人肢解手法極具技巧性，偵辦的警官都相當詫異。（截自中天新聞畫面）

當時在現場偵辦的警官，也對這個兇殺案大感吃驚，因為見過這麼多兇殺案的現場，第一次見到屍體被這麼清楚的「肢解」，而且肢解的手法，很有技巧性。手、腳都沒有骨頭碎裂、用砍剁的痕跡，而是很有技巧性的把軟骨組織去除掉來肢解。

警官更表示，江吳阿銀在現場曾講「既然你要趴趴造，我就不讓你走！」，所以先肢解腳部。又因為丈夫外面有女人，所以將他的生殖器也割除掉。

近40年夫妻情變調，外遇夫遭老婆砍死，還被肢解割下生殖器。（截自中天新聞畫面）

江吳阿銀與小2歲的丈夫江添財，育有2子3女，年輕時生活艱苦，之後分別在市場賣豬肉，經濟狀況才漸漸穩定。近年來，江添財每天收攤後穿得光鮮亮麗地出門，甚至還表示要去作臉，原來江添財已另結新歡並築愛巢。

殺夫後的江吳阿銀，完全沒有想逃，滿身是血地靜靜坐在客廳沙發。板橋地院審理，認為江吳阿銀犯罪手段凶殘，且精神正常不符減刑要件，依殺人罪判處她14年徒刑。

更讓人遺憾的是，江吳阿銀選擇在入獄前、農曆七夕情人節當晚，結束自己的生命。她留下一卷錄音帶，交代兒子：「好好照顧家庭，不要像你爸一樣！」。

詭異的是，當時發生凶案的房子持續出租，卻多次傳出靈異事件，有鄰居透露，經過總覺得空氣變涼，半夜也不時聽到野狗吹狗螺，或是屋裡傳出碰碰聲。租客甚至表示，聽到床頭有拍打聲，或是耳邊有呼喚聲，神壇匾額還莫名斷裂兩半。

(中時電子報)