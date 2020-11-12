新北市板橋一名郭姓男子今年2月與妻子發生口角，一怒之下趁妻子午休時，持水果刀朝妻胸口猛刺35刀，導致她噴血慘死在床上；隔天早上兒子發現媽媽一直沒有出房門，進門查看才發現她全身是血、早已斷氣，而郭男竟在一旁冷靜地說「我殺了你媽媽」，法院最後依殺人罪判郭男14年徒刑。

判決書指出，郭男患視力模糊和左肩受傷，曾向妻子抱怨卻未被理會，今年2月20日發生口角，一怒之下他拿長15公分的水果刀，朝正在午睡的妻子猛刺，妻子胸部19處、右上肢6處及左上肢10處遭砍，共遭砍35刀，失血過多死亡，郭男行兇後試圖自殺未遂，竟伴屍長達10小時，直到兒子返家發現。

兒子返家後發現媽媽一直未出發房門打招呼，進房門才發現她倒臥血泊中，身體已僵硬、明顯死亡，而在一旁的郭男則冷冷地回「我殺了你母親！」郭男受法院審理時辯稱他僅刺妻子4、5刀而已，且患有重度憂鬱，犯案後曾想自殺，請求減刑。

法院認為，郭男在羈押訊問及審理時，都能夠詳細說明案情，過程鉅細靡遺，且犯案後還知道要將妻子身上有價值的飾品取下，更在羈押期間編造自首情節要求兒子配合，顯見他是智慮正常的人，醫院鑑定也認為精神疾病並未影響到他的辨識行為違法能力，不符合減刑要件，最後依殺人罪判刑14年，全案可上訴。

(中時新聞網)