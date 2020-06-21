電視機上盒的待機耗電量是冷氣的15倍。（截自中視新聞畫面）

每年的6、7、8、9月這四個月都是所謂的「夏月電價」，電價上漲讓電費增加，民眾總是斤斤計較冷氣怎麼開才省電。不過，家中卻有一樣「吃電小偷」，待機時的耗電量，竟然是冷氣的15倍，恐是許多人想都想不到的。

省電達人張偉明指出，家中常見的待機電力最耗電的排行榜，第一名竟然是「電視機上盒」！意思是不管你有沒有在使用，只要插頭還是插著，機器上面的顯示燈是亮著的，就在耗電，而且消耗的電力與使用時差不多。

根據統計，電視機上盒使用時的功率是15.48瓦、待機時15.2瓦；而冷氣待機時的功率僅1.11瓦，機上盒待機時的耗電量竟是冷氣待機時的近15倍！

15.2瓦換算一個月浪費53.2元、一年約639元，雖然看起來不多，但能省則省、積少成多。此外，手機充電器插在插頭上沒拔，同樣也是在耗電。就是這些平時沒注意的小地方，都是吃電小偷。

如何解決待機耗電？其實也相當簡單，就是將電器改插在有開關的排插上，只要關掉插頭，就能省電。

吃電怪獸! "機上盒"待機最耗電 一年浪費638元│中視新聞 20200611

(中時電子報)