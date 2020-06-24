高雄亞洲新灣區內的205兵工廠，遷移延宕多年，目前正由國防部以「代拆代建、先建後遷」原則，委由高雄市政府代辦執行，國防部官員在立法委員賴瑞隆邀集的座談會中允諾，加速在2023年完成搬遷作業。

位於高雄亞洲新灣區核心區域的205兵工廠，自1998年行政院指示遷移之後，延宕超過18年，阻礙高雄產業轉型與城市發展，2016年8月，在時任行政院長林全見證下，國防部與高雄市政府簽署合作意向書，正式啟動搬遷作業，總經費121億元。

立法委員賴瑞隆24日表示，他的辦公室關心205兵工廠遷建進度，邀集國防部、高雄市政府新工處、地政局等單位召開「205兵工廠遷移進度」座談會。

高雄市政府新工處馮怡仁副總工程司表示，205兵工廠搬遷作業，國防部以「代拆代建、先建後遷」原則，委由高雄市政府新工處代辦執行，林園營區、大樹北營區已於去年7月及12月開工，大樹光復營區則因流標多次，已於6月辦理公告招標，預計7月10日開標，10月開工，執行經費逾62億元，預計2022年完工後，由國防部進行機具整合及驗收工作。

國防部中校陳俊呈指出，各個營區興建過程中，將採階段逐棟驗收，以縮短完工驗收時程，並承諾縮短機具整合作業，規劃在2023年，如期完成搬遷作業，將土地交由高雄市政府辦理區段徵收。

高雄地政局科長蔡維倫表示，內政部已於2018月5月通過區段徵收計畫，啟動開發作業，目前正辦理公有土地作價款發價作業，待軍方撤遷後，辦理土汙調查改善及工程施工作業。

賴瑞隆表示，205兵工廠緊鄰高雄空港與海港的雙港樞紐，也是捷運紅黃線及輕軌的交紐點，完成遷移之後，可望加速完成亞洲新灣區最後一塊開發拼圖。

他說，205舊址，未來將轉型成為國際企業總部、區域金融商貿中心、創新研發產業機構、商城及城市綠地，帶動高雄產業轉型及區域整體開發，同時也將成為國內、外人才匯流的學研基地，並借鏡台北信義計畫的開發模式，成為高雄經貿發展的新都心。

(工商 )