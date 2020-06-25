《紐約時報》最新民調顯示，美國總統川普在和民主黨總統參選人拜登的選戰中已「明顯屈居下風」，兩人的支持度差距已達14個百分點。

《紐約時報》最新民調顯示，美國總統川普在和民主黨總統參選人拜登的選戰中已「明顯屈居下風」，兩人的支持度差距已達14個百分點，尤其拜登已進一步囊括中高齡白人男性等傳統共和黨鐵粉支持，在年輕族群中更拉大差距，大幅領先川普22個百分點，《紐時》指，這對共和黨而言是個「不祥趨勢」。

《紐約時報》（New York Times）昨（24）日公布與謝納學院（Siena College）共同進行的最新民調，顯示篤定代表民主黨參選總統大選的前副總統拜登（Joe Biden）支持度達50%，川普僅有36%，兩人之間的差距達14%。這並非川普落後拜登最大的一次民調結果，先前一份路透民調也指出，兩人差距達14%，《紐時》指出，結果顯示，川普在爭取連任的選戰中已「明顯屈居下風」。

傳統上，支持共和黨的鐵粉主要分布在男性、白人與中高齡選民中，民調結果顯示，拜登在共和黨鐵粉中的支持度已大有斬獲，處理新冠肺炎疫情不力、以暴怒言語及軍事威脅應對全美種族衝突，已讓川普漸漸流失選票。

當中流失的年輕白人選民尤其顯著，民調中的45歲以下白人族群，高達52%表示會投給拜登，只有30%表明會支持川普，支持度差距達22%。《紐時》指，對於嚴重倚賴高齡選民的共和黨而言，尤其是「不祥之兆」。

德州31歲共和黨支持者戴雅門（Tom Diamond）坦言，即便川普是個「很差的領袖」，要投給川普也讓一部份的他感到「不快」，但因為對經濟、健保以及墮胎的看法相近，他仍舊選擇投給川普。

不只是白人年輕選民，拜登在作為傳統共和黨鐵票的中高齡選民中，支持度已和川普平分秋色，50至64歲的受訪者中，川普的支持度僅高於拜登1個百分點，65歲以上受訪者中，拜登的支持度則高於川普2個百分點。川普只有在大專學歷以下的白人選民中仍維持大幅領先，領先拜登19個百分點，不過報導指，拜登已縮小差距。

另外，在非裔、西班牙裔、女性、年輕選民的民主黨傳統鐵票倉中，拜登獲得的支持度大幅超越2016年民主黨候選人希拉蕊（Hillary Clinton）的支持度，在大專學歷以上白人選民中，拜登遙遙領先川普39個百分點，4年前，希拉蕊在這個族群中只贏過川普7個百分點。

《紐約時報》是在17至22日期間，針對1,337名登記選民進行調查。

(中時電子報)