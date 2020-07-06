英國媒體揭露，礙於美國於5月對華為祭出的新一波制裁，恐讓華為的資安風險無法受到控制，英國將於今年內逐步排除華為參與當地5G網路建設。專家指出，美國的新制裁進一步切斷了華為獲取美國重要技術的管道，將讓華為5G業務暴露在「嚴重危險」之中，最快明年初可能就無法供應5G設備。

美國商務部轄下的工業暨安全局（Bureau of Industry and Security）5月發布新的出口限制令，進一步擴大封鎖華為供應鏈，要求全球所有使用美國設備的供應商，必須事先取得美國政府許可，才能將產品出貨給華為，此舉將會限制包括台積電在內等半導體製造商，出貨晶片及其他重要零件給華為。

美國有線電視新聞網（CNN）引述投資銀行美國富瑞金融集團駐香港的電信業分析師艾迪生（Edison Lee），他指出缺乏這些晶片組，華為就難以建造5G基地台及其他設備，「基於美國現行的出口規則，我真的認為華為的5G設備業務正處於嚴重危險之中。」

「如果規則不改變，還有如果中美緊張關係沒有降溫，我認為華為將會面臨很大的風險，可能明年初就無法提供5G設備。」

CNN指出，美國商務部5月祭出的制裁，比以往更大程度地切斷華為取得重要美國技術的管道，讓華為承受很大的壓力。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）上個月指出，「全球各地公民正在覺醒，意識到中國共產黨監視的危險，全球正在群起對抗華為。」蓬佩奧當時稱，捷克、波蘭、愛沙尼亞等國家只允許受信賴的供應商參與當地5G建設，儘管德國、英國、法國等其他歐洲大國尚未宣布完全封殺華為，華府智庫新美國安全中心（Center for a New American Security）研究員尼采（Carisa Nietsche）提出警告，「歐洲已開始發生巨變」，由於美國新祭出的出口限制措施衝擊華為營運，歐洲國家及行動通訊營運商現在擔心， 華為無法遵守承諾供應5G設備。

(中時電子報)