自美國聯邦通信委員會（FCC）將大陸電信巨擘華為等通訊相關企業列為國家安全威脅、禁止美企使用政府資金這兩家公司的設備產品後，華為接連傳出壞消息，不僅先前原本「亮綠燈」的英國也轉向全面封殺，據路透社指出，義大利電信（Telecom Italia）已排除華為參與5G設備投標，連帶影響義大利及巴西打造的核心網路。

報導指出，一名知情人士透露，獲邀參與投標的供應商包括思科（Cisco）、愛立信（Ericsson）、諾基亞（Nokia）、Mavenir及微軟公司（Microsoft）近期收購的Affirmed Networks，華為並未在受邀名單中，其在義大利與巴西的代表也拒絕評論。

報導指出，這項決定剛好是在有相關報導指出，義大利擔憂若讓華為參與5G建設後，大陸得以窺探重要的西方國家電信基礎建設。對此，華為9日解釋，華為向來是私人的基礎建設集團，且「義大利的安全及數位發展應以奠基於事實的方式來處理，而不是無稽的指控」。

雖然川普政府長期以來一再呼籲西方國家的5G設備勿用華為，但在6月30日美國將華為列為國家安全威脅後，歐洲國家對華為態度生變，隸屬英國情報部門GCHQ的「國家網絡安全中心」（NCSC）對於華為重新評估，並稱由於美國針對華為變成全方位制裁，NCSC已無法保證華為產品的安全。此外，英國電信（BT）和沃達豐（Vodafone）要求在2030年之前將華為設備從現有的5G基礎設施中撤除。

此外，法國國家資訊系統安全局（ANSSI）局長普帕爾（Guillaume Poupard）在6日刊登的媒體訪問中表示，不會完全禁止在5G網路中使用華為設備，但鼓勵法國電信業者避免改向華為採購。

報導指出，義大利電信在打造義大利現有核心網路過程中未曾讓華為參與，但排除華為參與5G設備投標，可能意味義大利電信將在巴西改變路線。義大利電信巴西分公司（TIM Brasil）轄下TIM Participacoes核心網路所採用的4G設備由華為供應。核心網路用於處理敏感資料。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）上個月指出，「全球各地公民正在覺醒，意識到中國共產黨監視的危險，全球正在群起對抗華為」；對此，華府智庫新美國安全中心（Center for a New American Security）研究員尼采（Carisa Nietsche）提出警告，「歐洲已開始發生巨變」，由於美國新祭出的出口限制措施衝擊華為營運，歐洲國家及行動通訊營運商現在擔心， 華為無法遵守承諾供應5G設備。

(中時電子報)